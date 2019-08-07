В Долгопрудном автобус насмерть задавил двух пешеходов на остановке

В Долгопрудном два человека погибли под колесами автобуса, врезавшегося в остановку общественного транспорта.

"На остановке "Общежитие" сегодня около 10 утра произошла крупная авария с участием микроавтобуса под номером 368", — рассказал очевидец.

От полученных травм скончались два человека. По предварительной версии, водителю стало плохо за рулем.