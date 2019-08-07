Спустя 17 лет в дом Круга привели предполагаемого убийцу шансонье

С момента убийства известного шансонье Михаила Круга в его доме в Твери прошло больше 17 лет, но в этом деле до сих пор много белых пятен. Пять лет назад сообщалось, что был найден застреленным его предполагаемый убийца, но эти сведения впоследствии не подтвердились.

И вот накануне внезапно, как сообщила журналистам сестра Круга Ольга Медведева, следственные действия по делу об убийстве шансонье возобновились.

Как рассказала Медведева, в дом артиста привезли мужчину в наручниках, который ходил там, что-то показывал, и это снимали на видеокамеру.

"Нас предупредили заранее, чтобы мы покинули дом", — цитирует РИА Новости слова Медведевой. Семья все это время находилась у соседей.

Дом и участок при этом оцепили, приехало много людей в погонах и без погон, сообщила сестра Круга. Она также рассказала, что видела мужчину издали, но не опознала его, передают "Вести. Тверская область".

При этом, по словам Медведевой, официально семье ничего не объяснили, но события 6 августа показали, что следствие по делу об убийстве знаменитого шансонье продолжаются.

По информации местного портала Tverigrad.ru, в дом Круга привозили киллера банды "Волков" Александра Агеева – он отбывает пожизненный срок за преступления конца 1990-х — середины 2000-х годов.

Отмечается, что в дом артиста в ночь на 1 июля 2002 года, когда был убит Круг, он проник вместе с ныне уже покойным Дмитрием Веселовым.



По официально неподтвержденным данным в Тверь в рамках расследования этого преступления был доставлен и еще один отбывающий пожизненное заключение киллер банды "Волков" — Александр Осипов.

Михаил Круг был убит в присутствии всей семьи – троих детей, жены Ирины и тещи – в ночь на 1 июля 2002 года. Ему было 40 лет.

Даже спустя годы супруга певца в программе "Судьба человека" призналась Борису Корчевникову, что не может забыть это кровавое "месиво".