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7 августа 201911:18

Нурмагомедов: могу потерять все, если проиграю Порье

instagram.com/khabib_nurmagomedov

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что перед боем с Дастином Порье испытывает психологическое давление. По словам российского бойца смешанных единоборств, никто не знает, что может произойти 7 сентября в поединке с американским спортсменом.

"Психологическая ответственность, конечно, давит на меня. Я знаю, что могу потерять все, если проиграю этот бой. Никто не знает, что будет происходить внутри октагона", – цитирует Нурмагомедова "Спорт-экспресс".

Напомним, что Нурмагомедов еще ни разу не проиграл в профессиональной карьере. На его счету 27 побед в 27 боях. Порье 25 раз праздновал успех и пять раз уступал соперникам.

Поединок между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби.

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