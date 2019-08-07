Нурмагомедов: могу потерять все, если проиграю Порье

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что перед боем с Дастином Порье испытывает психологическое давление. По словам российского бойца смешанных единоборств, никто не знает, что может произойти 7 сентября в поединке с американским спортсменом.

"Психологическая ответственность, конечно, давит на меня. Я знаю, что могу потерять все, если проиграю этот бой. Никто не знает, что будет происходить внутри октагона", – цитирует Нурмагомедова "Спорт-экспресс".

Напомним, что Нурмагомедов еще ни разу не проиграл в профессиональной карьере. На его счету 27 побед в 27 боях. Порье 25 раз праздновал успех и пять раз уступал соперникам.

Поединок между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби.