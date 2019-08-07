Ливень, гроза, шквал: очередной коллапс настигнет Москву в конце недели

Москвичей ожидает очередной погодный коллапс.

Как сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, в четверг и пятницу в столичный регион придет мощный атлантический циклон. Из-за этого погода ухудшится: усилится ветер, его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду, пройдут грозы.

"То есть такой, можно сказать, мини-коллапс для города​​​. Дождь и гроза и ветер — все в комплексе это может представлять для города опасность", — отметила Позднякова.

По ее словам, за два дня в Москве могут выпасть до 77 миллиметров осадков, что составляет около половины месячной нормы.

В связи с грядущим ухудшением погоды Гидрометцентр объявил "желтый" уровень опасности.

В начале недели в Москве была аномально холодная погода. Температура отставала от нормы на 8-10 градусов.