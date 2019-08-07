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Дело Калоева 7 минут назад
В Сети впервые появилось фото двойняшек Виталия Калоева
В Интернете появились фотографии детей Виталия Калоева — двойняшек Максима и Софии. На фото мужчина выглядит счастливым и держит на руках двоих детей в осетинских национальных костюмах. Дети появились на свет в декабре 2018 года.
17 лет назад в жизни Виталия Калоева произошла страшная трагедия: в авиакатастрофе погибла его первая семья — жена и двое детей. Тогда над Боденским озером столкнулись два самолета — погибли 52 ребенка и 19 взрослых. Причиной катастрофы назвали ошибку диспетчера.
В попытке добиться справедливости Калоев пришел к дому диспетчера — датчанина Петера Нильсена, чтобы показать ему фотографии погибших детей. Но Нильсен грубо оттолкнул его. Тогда Калоев, потеряв над собой контроль, убил датчанина.
Суд Цюриха приговорил его к 8 годам строгого режима, но в 2007 году смягчил приговор, и вскоре Калоев вышел на свободу и вернулся на родину.
Эта история легла в основу романа и двух фильмов. В документальном романе "Столкновение", который вышел в апреле 2017 года, была изложена версия событий глазами самого Виталия Калоева. Весной того же года на экраны вышла драма "Последствия" с Арнольдом Шварценеггером. Через год картину под названием "Непрощенный" представили в России (роль Калоева в ней сыграл Дмитрий Нагиев).
В 2018 году Калоев во второй раз вступил в брак, его супруга Ирина моложе на 20 лет. Сейчас он живет во Владикавказе, на пенсии, с журналистами общается редко.
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