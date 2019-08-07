Теракт в Кабуле: 18 погибших, более 100 раненых

По последним данным, жертвами мощного взрыва в Кабуле стали 18 человек, еще более получили различные ранения (ранее сообщалось о 95 пострадавших).

Теракт был совершен на западе афганской столицы. Целью нападавших стало районное управление полиции. После взрыва в районе ЧП началась стрельба. В настоящее время поврежденные здания окутаны дымом.

О своей причастности к совершенной атаке заявило радикальное движение "Талибан" (запрещено в России).