Трое пострадавших от взрывов на арсенале под Ачинском идут на поправку

Трое пострадавших от взрывов на складе боеприпасов рядом рядом с деревней Каменка идут на поправку, передает ГТРК "Красноярск". Напомним, в настоящий момент все пациенты находятся в районной больнице города. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Медики сообщили о положительной динамике.

Напомним, во время пожара на складе боеприпасов в воинской части Ачинского района Красноярского края пострадали 12 человек, один - погиб. Двое были отправлены для оказания медицинской помощи в Красноярск. Остальные проходят амбулаторное лечение в домашних условиях.

Из ближайших от места происшествия населенных пунктов эвакуировали более 16 тысяч жителей. На территории Назаровского, Ачинского района и города Ачинска введен режим ЧС.