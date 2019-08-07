Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину. По словам Зеленского, речь шла о гибели четырех украинских военных в Донбассе.

"Срочно ему позвонил и сказал, что это нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей", — сказал Зеленский.

Как сообщает РИА Новости, также президенты двух стран обсудили разминирование и сокращение сроков строительства моста в станице Луганская, а также вопрос возвращения украинских заключенных.

Это уже второй телефонный разговор Путина и Зеленского. 11 июля украинский лидер позвонил российскому президенту. Темами беседы стали урегулирование в Донбассе, освобождение удерживаемых лиц и диалог в нормандском формате.