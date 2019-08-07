Валерий Газзаев может вернуться к тренерской деятельности

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев не исключил возвращения в футбол в качестве главного тренера одного из клубов РПЛ. Он признался, что хотел бы еще выиграть Лигу чемпионов.

"В своей клубной тренерской деятельности я добился практически всех достижений, за исключение одного – Лига чемпионов. Мне было бы интересно поработать в клубе, который ставит самые серьезные задачи", – цитирует Газзаева ТАСС.

Напомним, что 65-летний Газзаев является единственным российским тренером, приводившим клуб к победе в Кубке УЕФА. Это произошло в 2005 году, когда ЦСКА стал обладателем почетного трофея.