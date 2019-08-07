Бельгиец "выручил" должника, купив у него подлинного Рембрандта за 500 евро

Житель бельгийского Льежа случайно купил полотно Рембрандта в 60 тысяч раз ниже реальной цены. Это произошло несколько лет назад — после того, как мужчина разговорился в баре с человеком, задолжавшим крупную сумму денег.

Сердобольный бельгиец решил "выручить" должника и приобрел у него полотно с изображением Иисуса Христа за 500 евро.

Позже один из его друзей посоветовал отдать полотно на экспертизу. Выяснилось, что это подлинник кисти Рембрандта, и стоит картина 30 миллионов евро.

Мужчина решил выставить полотно на продажу, а деньги планирует инвестировать в свой любимый футбольный клуб, передает "Россия 24".