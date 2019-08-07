Миронов усмотрел "иностранный след" в протестных акциях

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением создать рабочую группу по анализу фактов зарубежного вмешательства в политику РФ. Об этом он сообщил на своей страничке в Facebook.

"На выходных состоялся очередной несанкционированный митинг в Москве. Рулят этим "протестом" из-за океана, об этом заявил представитель МИД России. Оснований не доверять этой информации нет! Внешнее вмешательство в наши выборы недопустимо. Как пел Высоцкий, "мы сами знаем, где у нас чего". Именно поэтому обратился к председателю Госдумы Володину с предложением создать рабочую группу по анализу фактов зарубежного вмешательства во внутренние дела России", — сказал он.

Миронов подчеркнул, что в рабочую группу должны войти представители всех парламентских фракций Госдумы.

27 июля в Москве прошла несогласованная правительством города акция. Причиной проведения митинга послужил отказ в регистрации нескольким кандидатам в депутаты Мосгордумы. Кандидаты не стали обжаловать решения избирательных комиссий в установленном порядке и начали созывать граждан на несанкционированные мероприятия. Власти столицы несколько раз предлагали оппозиции провести согласованный митинг, но те отказывались. После акции 27 июля было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков. Позднее 3 августа была проведена еще одна несогласованная акция.