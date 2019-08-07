Жириновский назвал незаконные митинги угрозой для жизни и здоровья граждан

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости провести заседания комитетов по безопасности, по международным делам, по информационной политике и пригласить представителей тех стран, чьи посольства вмешались в события в РФ. Об этом сообщили на официальном сайте ЛДПР.

"Я убежден, что Госдума должна в ближайшее время отреагировать, провести заседания комитетов по безопасности, по международным делам, по информационной политике и пригласить представителей тех стран, чьи посольства грубо вмешались в события в России", — приводятся в материале слова Жириновского.

Он отметил, что речь идет о публикации американским посольством в России подробного маршрута движения во время несанкционированной акции в Москве или открытый призыв немецкого телеканала Deutsche Welle "Москва выходи!".

По мнению Жириновского, несанкционированные митинги создают угрозу для жизни обычных граждан. Однако политик признался, что и сам в них участвовал в годы перестройки.

"Я сам в годы перестройки участвовал в несанкционированных митингах, меня трижды задерживали у здания "Известий" на Пушкинской площади. Мы все хотим свободных и открытых выборов, митинги должны проходить свободно, пусть все выступают хоть часами, свободно, без цензуры, но для этого нужно выбрать место, чтобы полиция могла обеспечить безопасность. И мы не допустим иностранного вмешательства в дела нашей страны", — заявил Жириновский.

27 июля в Москве прошла несогласованная правительством города акция. Причиной проведения митинга послужил отказ в регистрации нескольким кандидатам в депутаты Мосгордумы. Было установлено, что за ними числятся подписи уже умерших людей. Кандидаты не стали обжаловать решения избирательных комиссий в установленном порядке и начали созывать граждан на несанкционированные мероприятия. Власти столицы несколько раз предлагали оппозиции провести согласованный митинг, но те отказывались. После акции 27 июля было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков. Наказание за подобные правонарушения предусматривает до 15 лет лишения свободы. Позднее 3 августа была проведена еще одна несогласованная акция.