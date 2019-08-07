Квест привел в тюрьму: студентку осудили на 11 лет за наркотики

Странная и шокирующая история произошла в Екатеринбурге с бывшей студенткой Уральского федерального университета Аленой Полуяхтовой. Два года назад девушку приговорили к 11 годам тюрьмы за распространение наркотиков. Сейчас Алена отбывает наказание в исправительной колонии номер 6 в Нижнем Тагиле. В интервью RT она рассказала, как попала за решетку.

По словам Алены, ее жизнь перевернулась 18 мая 2016 года. В тот день ее подруга — Полина Юдина — предложила встретиться с двумя знакомыми - Евгением Юнусовым и Робертом Ахметсафиным. Молодые люди решили прогуляться, чтобы обсудит организацию квеста для студентов.

Один из ребят предложил Алене записать идеи для квеста в тетрадь. Ничего не подозревавшая девушка начала записывать в тетрадь для конспектов описание местности, которое диктовал один из ребят. Ничего подозрительного она в этом не увидела.

Но внезапно к группе подошли полицейские и обыскали машину одного из студентов — Роберта. Там были найдены наркотики. Проверили и тетрадь, в которой Алена делала записи, в итоге описания мест оказались так называемыми закладками.

Полуяхтову и Юдину отпустили, а Юнусов и Ахметсафин вскоре написали явку с повинной. А спустя полгода они заключили досудебное соглашение: Евгений Юнусов дал показания против Алены, заявив, что она вместе с ними употребляла и распространяла наркотики.

В отношении Полуяхтовой было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ ("Распространение наркотиков группой лиц в крупном размере"). По версии следствия, студентка и ее товарищи по институту покупали наркотики у неустановленных лиц через Интернет, а потом продавали в розницу, делая тайники.

Показания двух старшекурсников и тетрадь с описанием местности стали доказательствами вины Полуяхтовой.

В мае 2017 года, после двух месяцев судебного разбирательства, Кировский районный суд Екатерибурга признал Полуяхтову виновной и приговорил к 11 годам колонии общего режима.

Как говорит адвокат девушки Екатерина Нечаева, "это уголовное дело не укладывается ни в какие рамки".

Cледствие просто не собирало доказательства: не провело обыски и выемки дома у Полуяхтовой, не исследовало с привлечением экспертов изъятые ноутбуки и смартфоны Юнусова и Ахметсафина, не взяло отпечатки пальцев с изъятых в автомобиле полимерных пакетов, пустых и со следами наркотического средства. Показания Полуяхтовой, отрицающей причастность к этим пакетам, не проверены.

Сейчас адвокат Полуяхтовой пытается попасть на прием к заместителям генерального прокурора России и намерена обжаловать приговор в новом кассационном суде — после недавно проведённой судебной реформы они должны заработать в октябре 2019 года.

Интерес к подобным делам возник в российском обществе после дела Ивана Голунова. Журналиста "Медузы" обвинили в попытке сбыта наркотиков. Дело вызвало широкий общественный резонанс из-за нарушений при задержании и следствии. В Москве прошла акция протеста в защиту журналиста. Вскоре он был освобожден из-за отсутствия доказательств. Обвинения с Ивана Голунова были сняты.