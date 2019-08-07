В Твери в одночасье увольняют всех водителей трамваев

В Твери 7 августа — одним днем – будут уволены все водители городских трамваев. Без работы останутся 30 вагоновожатых, многие из которых отдали этой работе десятки лет жизни, пишет портал Tverigrad.ru.

На условиях анонимности некоторые водители трамваев рассказали журналистам, что восемь месяцев они сидели без работы – после того, как в ноябре 2018-го трамвайное движение в Твери было остановлено.

Все это время люди получали около трети от своего обычного среднемесячного заработка и до последнего надеялись, что трамваи в городе не истребят, но, по их словам, "в одночасье остались без работы".

Надежду людям внушали слова губернатора области Игоря Рудени, который обещал, что несмотря на приоритет, который (согласно новой транспортной схеме) будет отдан на муниципальных маршрутах автомобильному транспорту, останется и место для трамваев.

Надеется на то, что перспектива у этого вида транспорта в Твери есть, и бывший директор МУП "ПАТП-1" Артур Сычев. Однако, считает он, для возрождения трамвая на качественно новом уровне в этом городе нужно время.