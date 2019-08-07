Названы самые популярные профессии у московских подростков

С начала лета в Москве были трудоустроены более 60% подростков, которые хотели найти работу на время учебных каникул. Самыми востребованными профессиями среди соискателей в возрасте 14-17 лет стали официант, делопроизводитель, продавец-консультант, администратор в офис, курьер и промоутер. Такие данные собрали специалисты отдела организации трудоустройства центра "Моя карьера", сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты Москвы.

При выборе работы наибольшее значение для подростков имеет лояльность начальства и гибкий график работы. При этом в департаменте отметили, что если у молодых людей сохраняется возможность совмещать подработку с учебой, то в перспективе они могут остаться в компаниях с возможностью перейти на более высокие позиции, если зарекомендуют себя как ответственные сотрудники.