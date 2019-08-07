Участковый из Уфы погиб во время прямого эфира в Instagram

Уфимский полицейский попал в смертельное ДТП во время прямой трансляции в Instagram — его машина врезалась в припаркованную на обочине фуру, сообщает ГТРК "Башкортостан".

Проработавший в должности участкового около 10 месяцев 23-летний Эмиль К. погиб около часа ночи 5 августа на Интернациональной улице. На оставшейся записи не слышно, чтобы полицейский проронил хоть слово, он только улыбается, а за секунду до столкновения закрыл ладонями глаза.

Передняя часть ВАЗ-2112 оказалась под припаркованным на обочине большегрузом. Достать тело погибшего удалось, только разрезав салон легковушки.

По данным источника в правоохранительный органах, Эмиль К. работал участковым в отделе полиции №2 Уфы.