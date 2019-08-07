Диего Форлан завершил карьеру футболиста

Экс-нападающий сборной Уругвая и мадридского "Атлетико" Диего Форлан объявил о завершении карьеры. Последним клубом, за который выступал 40-летний футболист, стал "Китчи" из гонконгской премьер-лиги.

"Не хотел, чтобы этот день настал, но пришло время сообщить о завершении профессиональной карьеры. Это решение далось мне непросто", – приводит слова уругвайца Goal.

Форлан за свою карьеру выступал за "Индепендьенте", "Манчестер Юнайтед, "Вильярреал", "Атлетико", "Интер" и "Пеньяроль". За сборную Уругвая он провел 112 матчей, забив 36 мячей.