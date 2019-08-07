Путин - Зеленскому: прежде всего надо прекратить обстрелы мирного населения Донбасса

Президент России Владимир Путин призвал президента Украины Владимира Зеленского исключить дальнейшие обстрелы Вооруженными силами Украины мирных жителей Донбасса. Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Как сообщается на сайте Kremlin.Ru, в ходе беседы была акцентирована "важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения"​​​. Путин подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо прекратить обстрелы Донбасса.

Также президенты обсудили необходимость конструктивного диалога, в том числе в рамках минской Контактной группы, а также работу по возвращению удерживаемых лиц.

Это уже второй разговор двух лидеров с момента избрания Зеленского президентом Украины. В беседе, которая состоялась в июле, стороны также обсуждали урегулирование на Донбассе.

Ранее Зеленский сообщил, что позвонил Путину, и заявил, что обстрелы в Донбассе не приближают к миру. "Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей", — сказал Зеленский.

Между тем уже после телефонного звонка подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли четыре населенных пункта Донецкой народной республики. Как сообщили ТАСС в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, нарушения перемирия зафиксированы в период с 11:32 до 11:40. Украинские силовики использовали гранатометы, стрелковое оружие и БМП.