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7 августа 201913:30

Минобороны опубликовало кадры первого полета беспилотника "Охотник"

Минобороны опубликовало кадры первого полета беспилотника "Охотник"

Минобороны опубликовало кадры первого полета новейшего российского военного беспилотника "Охотник". Испытания боевого комплекса проходили на одном из аэродромов ведомства, сообщает телеканал "Россия 24".

Полет беспилотника "Охотник" длился более двадцати минут. Аппарат под управлением оператора несколько раз облетел площадку на высоте около шестисот метров, а затем успешно приземлился.

Боевой комплекс "Охотник" создан "Компанией "Сухой". В нем использованы материалы и покрытия, которые делают беспилотник практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения. Также "Охотник" оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

Ранее сообщалось, что российский беспилотник впервые поднялся в воздух в субботу, 3 августа. "Охотник" создан по схеме "летающее крыло", он способен держаться в небе на протяжении длительного времени.

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