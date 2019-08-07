Влюбленная пара во время поцелуя упала с моста и разбилась насмерть

В Перу влюбленные погибли, упав с высоты 15-ти метров во время поцелуя. Как пишет Daily Mail, 34-летняя Мэйбет и 36-летний Гектор возвращались из ночного клуба.

На мосту женщина села на перила, и влюбленные стали целоваться.

В какой-то момент Мэйбет, крепко обнимавшая любимого, потеряла равновесия, стала заваливаться назад и потянула за собой Гектора.

Влюбленные пытались удержаться за перила, но не смогли и рухнули вниз.

Майбет скончалась на месте, а ее возлюбленный умер позже в больнице.