Транспортная прокуратура проведет проверку по факту схода грузовых вагонов под Ревдой

Транспортная прокуратура начала проверку по факту схода пяти грузовых вагонов на перегоне Ильмовка – Ревда. Напомним, ЧП, произошедшего накануне вечером была оборвана контактная сеть и поврежден соседний железнодорожный путь, передает ГТРК "Урал".

"Сошли 5 порожних вагонов, произошло частичное опрокидывание. Всего состав поезда включал 63 вагона. Происшествие обошлось без жертв. На данный момент железнодорожное движение на этом участке восстановлено в полном объеме", – сообщила старший помощник Уральского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Елена Крымская.

Авария стала причиной часовых задержек в расписании движения составов. Поезда на участке Дружинино — Решёты пускали по одному пути в двух направлениях, а пассажирские рейсы было решено отправить в объезд через станцию Кузино. В настоящий момент все поезда следуют без задержек.