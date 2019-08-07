"Зенит" планирует разорвать контракт с Заболотным

Санкт-петербургский "Зенит" близок к разрыву соглашения с нападающим команды Антоном Заболотным. Это произойдет, если 28-летний футболист не согласится перейти на правах аренды в клуб РПЛ "Сочи".

Как сообщает Чемпионат.com, руководство сине-бело-голубых не оставляет попыток убедить Заболотного перейти в сочинскую команду с понижением зарплаты. Однако на данный момент игрок не выражает желания уходить из "Зенита".

В прошлом сезоне Заболотный провел 30 игр за команду Сергея Семака. В его активе 3 гола и 4 результативные передачи. Контракт футболиста с "Зенитом" действует до лета 2021 года.