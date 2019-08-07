Автосервис под окнами: москвичи жалуются на невыносимые запахи и тест-драйвы во дворе

Рев двигателей, шум от ремонта, выхлопные газы и запах химикатов, от которого нет спасения даже при закрытых окнах — с такими проблемами столкнулись жители одного из домов на юге Москвы. Прямо под окнами работает автосервис. Двор заполонили чужие автомобили. Тестовые заезды после починки машин устраивают там, где гуляют дети.

Конфликты жителей дома по Симферопольскому проезду с сотрудниками и владельцами автосервиса случаются практически каждый день. После того, как буквально в двух шагах от подъездов домов открыли автомастерскую, жизнь людей изменилась. Окна они не могут открыть ни днем, ни ночью.

- Дышать ночью было вообще невозможно, запах ацетона стоял, наверное, до соседней улицы.

Ремонтные работы проходят прямо под окнами жильцов. После того, как машину починят, тест-драйв устраивают здесь же.

- Например, проверяют тормоза. У нас тут детская площадка, и вот они разгоняются от начала до конца, когда дети могут выбежать в любой момент.

Биотуалет для рабочих установили тоже в нескольких метрах от подъезда. После жалоб людей его все-таки спрятали в помещение, но запах остался.

- Откачка приезжает один раз в два месяца — запах стоит на весь район. Дышать невозможно.

Один из сотрудников мастерской, выезжая из бокса, ударил автомобиль, стоящий рядом. Возмещать ущерб отказывается.

Кроме этого автосервис фактически захватил часть земли во дворе и использует ее под отстой своего автохлама. Люди теряют парковочные места.

При виде телекамеры сотрудники скрылись внутри, но успели не все.

- Вы здесь работаете?

- Мы клиенты просто.

- А почему вы в такой грязной одежде?

- Я свою машину чиню.

Здание находится в собственности у города. Арендатор — компания "Элтекс Д". Ее уже не раз предупреждали представители управы и выносили предписания об устранении нарушений.

"Они незаконно используют городскую территорию. После того, как мы соберем все необходимые заключения от заинтересованных организаций, будет сделано определенное правовое основание работы этого автосервиса", — объясняет Владимир Николаев, представитель управы Нагорного района Москвы.

Проверка Роспотребнадзора показала, что в нарушение санитарных норм автосервис работает в 20 метрах от жилого дома, а должно быть минимум 50 метров. Сейчас ведомство готовит документы в суд для приостановки деятельности автомастерской.