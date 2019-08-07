Испанец сбросил со скалы холодильник, вытащил его и получил штраф 45 тысяч евро

Мужчина в испанском городе Альмерия решил избавиться от ненужного холодильника необычным способом. Он попросту скинул его со скалы, а заодно в шутку проверил, сколько раз перевернется бытовое устройство.

Поступок не остался без внимания правоохранительных органов, поскольку все действия мужчины были записаны на видео и выложены в Twitter. В итоге полиция заставила нарушителя порядка самостоятельно вытаскивать холодильник из ущелья, сообщает BBC. Весь этот процесс в Гражданской гвардии решили также записать на видео и выложить на странице ведомства в Twitter. На кадрах видно, как холодильник вытаскивает уже не один, а двое мужчин.

Кроме того, что злоумышленнику, сбросившему холодильник, пришлось физически напрячься, чтобы исправить содеянное, он получил штраф за загрязнение окружающей среды. На эту сумму, которая составила 45 тысяч евро (около 3 миллионов рублей), нарушитель порядка мог бы приобрести далеко не один холодильник.