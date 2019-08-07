Тарантино: 10-й фильм может стать последним

Голливудский режиссер Квентин Тарантино, приехавший в Москву на премьеру своего нового фильма "Однажды... в Голливуде", рассказал, когда планирует завершить карьеру.

"Я хочу сделать 10 фильмов, я хочу, чтобы появился еще один фильм. И у меня есть еще одна идея", — поделился он. При этом Тарантино сравнил каждую из своих картин с "вагончиком в паровозе". "Я хочу сделать фильм, который закроет эту историю", — пояснил кинорежиссер, передает "Интерфакс".

"Однажды в ... Голливуде" — девятый фильм Тарантино, в российский прокат картина выходит 8 августа. В основе сюжета — история актера Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута, которые пытаются найти свое место в постоянно меняющемся мире киноиндустрии. Главные роли сыграли Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт.

Выступая перед российскими журналистами, Квентин Тарантино также признался, что в детстве много раз смотрел советский фильм "Человек-амфибия". "Я обожал его, я не знал, что он русский", — рассказал режиссер.

А накануне Тарантино побывал на экскурсии в Московском Кремле и остался в восторге от российской столицы. С главными достопримечательностями его познакомил министр культуры Владимир Мединский.

Они прогулялись по Красной площади, посетили музеи Кремля и выставку "Хранители времени". Особое впечатление на режиссера произвели Царь-пушка и Царь-колокол — его Тарантино даже потер на удачу, сообщает программа "Вести-Москва". В неброской одежде знаменитый гость остался практически незамеченным и неузнанным. Лишь один турист из Китая украдкой сфотографировал режиссера.