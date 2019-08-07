У подмосковной ТЭЦ вспыхнул сильный пожар

Сильный пожар вспыхнул в промзоне в подмосковном Дзержинском, в непосредственной близости от ТЭЦ-22. Очевидец снял на видео черный столб дыма, поднимающийся над охваченным огнем зданием.

Очевидцы сообщают, что пожар произошел на территории компании "Ориспром", занимающейся переработкой вторсырья. На кадрах с места видно, что огонь охватил одноэтажное здание площадью 200 квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало. На месте работают спасатели, угрозы распространения огня нет.