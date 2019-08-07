Женщина и двое ее детей погибли в ДТП в Саратовской области

Двое детей и их мама погибли в столкновении с фурой в Саратовской области, отец семейства и старший ребенок попали в больницу. "ЧП-Саратов" опубликовал видео с места страшной аварии.

ДТП произошло около шести часов утра 7 августа в Красноармейском районе, на 366-м километре трассы, соединяющей Сызрань и Волгоград. Недалеко от села Луганское Kia врезался в большегруз на встречной полосе и вылетел с дороги.

Инспекторы полагают, что 34-летняя женщина уснула за рулем. От полученных травм она и двое ее детей — девочка двух лет и мальчик четырех лет от роду — скончались на месте. Супруга погибшей и их старшего, семилетнего ребенка доставили в больницу.