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7 августа 201914:48

У горящего битумохранилища в Дзержинском обрушилась крыша

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В подмосковном Дзержинском обрушилась кровля в битумном хранилище возле ТЭЦ-22.

Как сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС РФ, площадь пожара увеличилась до 300 квадратных метров. Горит битумное хранилище, две бытовки, цистерна и бесхозное строение. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Между тем в "Мосэнерго" подчеркнули, что пожар произошел за пределами ТЭЦ. Станция работает в нормальном режиме, опасности для производственного оборудования нет.

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У горящего битумохранилища в Дзержинском обрушилась крыша

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