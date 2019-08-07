Прыгал через лужи и попал под грузовик: ДТП в Абакане попало на видео

В Абакане невнимательный пенсионер переходил через дорогу, прыгая через лужи, и попал под несущийся грузовик.

Инцидент произошел в среду, 7 августа, на улице Стофато. Издание "Хакасия" пишет, что у пострадавшего имелись признаки опьянения.

В УГИБДД Хакасии отметили, что на месте ДТП отсутствует пешеходный переход. Пожилой мужчина после столкновения получил травму головы, переломы ребер и тазовых костей.