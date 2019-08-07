Жерар Пике: победы "Барселоны" в чемпионате Испании обесценивают

Защитник "Барселоны" Жерар Пике пожаловался на недооценку побед каталонской команды в испанском чемпионате. По мнению 32-летнего футболиста, сине-гранатовые могли бы сконцентрироваться исключительно на Лиге чемпионов, но не хотят жертвовать внутренним первенством и Кубком страны.

"Мы выиграли восемь из одиннадцати последних чемпионатов Испании. Это очень серьезное достижение. Однако наши победы не ценят, потому что мы побеждаем с отрывом в 15 или 20 очков", – цитирует Пике ESPN.

"Конечно, мы могли бы сконцентрироваться на Лиге чемпионов в ущерб чемпионату и Кубку Испании, но это будет "русской рулеткой". Нет никаких гарантий выиграть подобный турнир на заказ", – добавил Пике.

Напомним, что "Барселона" четыре года подряд побеждает в чемпионате Испании. Последний успех сине-гранатовых в Лиге чемпионов датируется 2015 годом.