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7 августа 201915:27

Стало известно, за что Киркоров задолжал Управделами президента РФ

Global Look Press

Стало известно, за что подведомственный Управлению делами президента комбинат питания "Кремлевский" собирается через суд взыскать с певца Филиппа Киркорова около 80 тысяч рублей. В такую сумму обошлось питание артистов труппы исполнителя.

Подробности иска рассказала официальный представитель УДП Елена Крылова. Она сообщила, что по просьбе Киркорова во время организации концерта в Кремле в августе 2018 года было заказано дополнительное питание для артистов. Несмотря на наличие всех актов и закрывающих документов, которые необходимы в рамках деятельности комбината, а также подписанных со стороны концертного директора Филиппа Киркорова, оплата по прошествии года не поступила, отметила Крылова. По словам представителя УДП, речь идет о 80 тысячах рублей.

Елена Крылова объяснила, почему комбинат питания "Кремлевский" был вынужден обратиться в суд. Такие меры приняты в соответствии с действующим законодательством. Представитель УДП подчеркнула, что если государственное бюджетное учреждение не получает оплату и в ходе переговоров не достигает нужного результата, то оно обязано обратиться в суд, чтобы обеспечить свои права.

При этом Крылова отметила, что их учреждение относится к Филиппу Бедросовичу с глубоким уважением. "Думаю, что он не в курсе этой ситуации". Также представитель УДП выразила надежду на то, что сотрудничество их комбината с Киркоровым продолжится, несмотря на этот эпизод.

Ранее сообщалось, что комбинат питания потребовал взыскать с известного исполнителя около 82 тысяч рублей, но причину в "Кремлевском" не стали пояснять. Соответствующий иск подан в Арбитражный суд.

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