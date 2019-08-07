Левински спродюсирует сериал о Клинтоне

Американская пресса сообщила о том, что Моника Левински (бывшая практикантка Белого дома, связь с которой едва не стоила должности президенту США Биллу Клинтону), станет продюсером третьего сезона популярного телесериала "Американская история преступлений".

Он будет посвящен попытке импичмента американского президента после сексуального скандала с Левински, а за основу нового сезона телешоу под названием "Импичмент: американская история преступлений" взяли книгу Джеффри Тубина "Большой заговор: реальная история сексуального скандала, который почти уничтожил президента".

Джон Ландграф — глава кабельного телеканала FX, заказавшего продолжение сериала, рассказал прессе, что в этой истории есть огромное количество неизвестных публике нюансов.

"Им будет это интересно, намечается грандиозное зрелище", — уверен Ландграф.

Он также обратил внимание на то, что согласие самой Моники Левински стать продюсером проекта уже "говорит кое что о качестве материала".

На роль Левински в сериале назначена актриса Бини Фелдштейн, которую зрители знают по фильму "Леди Бёрд".

Кто будет исполнять роли Билла Клинтона и его супруги Хиллари, пока неизвестно, передает ТАСС.

Премьера запланирована на 27 сентября 2020 года. Американская пресса в этой связи обратила внимание на то, что выход третьего сезона "Американской истории преступлений" о секс-скандале совпадает с последними неделями президентской гонки в США.

Около года назад Левински покинула конференцию в Иерусалиме, прервав свое выступление после вопроса, ждет ли она извинений от экс-президента США Билла Клинтона, который в 1998 году был из-за истории с ней на грани импичмента.