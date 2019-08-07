Шанс на жизнь: помогите маленькому Саше победить саркому

"Русфонд" срочно собирает средства на лечение 2-летнего Саши: у мальчика редкое заболевание — светоклеточная саркома в районе левой почки. Шанс на выздоровление даст только курс протонной терапии. Но необходимую сумму семье самостоятельно собрать не под силу.

Саша родился в Севастополе, но с первых же месяцев жизни ему пришлось постоянно переезжать из одного города в другой в надежде на выздоровление. Сейчас мальчик вместе с мамой находится в Санкт-Петербурге, где его снова ждет долгое лечение. У 2-летнего Саши редкое заболевание — светоклеточная саркома в районе левой почки. Ребенку провели 12 курсов химиотерапии. Убрать раковую опухоль удалось с помощью операции, но вместе с ней врачам пришлось удалить левую почку и надпочечник. Однако болезнь не отступала.

"Спустя почти год, в январе 2018 года, ребенку резко стало плохо, началась рвота. По итогам МРТ обнаружили два огромных метастаза в голове. Он уже не ходил, у него не двигались левая рука и левая нога. Он даже не сидел", — вспоминает Елена Золотухина, мама Саши.

Снова тяжелая химия и операция. Метастазы удалили. Но опасность саркомы в том, что ее мельчайшие клетки могут оставаться и разрастаться. Убить их, при этом не повредив соседние отделы мозга, может лишь протонная терапия.

"Протонная терапия отдает максимальную энергию именно в определенные точки. То есть здоровая ткань или органы не затрагиваются и никаким образом не страдают", — объясняет Денис Антипин, врач-радиотерапевт Центра протонной терапии Медицинского института имени Сергея Березина.

На проведение терапии требуется больше 2 миллионов рублей. Собрать такую сумму в короткий срок родители Саши не могут.

Но это может сделать каждый, отправив СМС со словом "ВЕСТИ" на короткий номер 5542.

Точно так же когда-то помогли и маленькому Святославу.

- Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик.

Это первое стихотворение, которое выучил Святослав после операции. У ребенка редкое заболевание крови, которое привело к резкому снижению количества тромбоцитов. Развитие организма по сути приостановилось, долгое время он не ходил и не говорил. Благодаря собранным средствам, мальчику смогли провести трансплантацию костного мозга. Сейчас Святослав, как и его сверстники, любит много гулять, играть и петь песни.

"Раньше мы каждую неделю ездили на переливание, без этого жить невозможно было. Это были кровотечения, опасные для жизни. Сейчас уровень тромбоцитов нормальный, поэтому мы живем дома всей семьей. Это большое счастье для нас!" — рассказывает Марина Понимасова, мать Святослава.

Стоимость одного сообщения 100 рублей. Мобильный оператор может попросить подтвердить перевод. Это нужно сделать, чтобы деньги дошли до ребенка. Когда сумма будет достаточной, Саше незамедлительно начнут проводить терапию.

"Он вообще очень сильный ребенок, очень сильный. Я не знаю, как это ему удается. Конечно, было и предреанимационное состояние, его чуть ли в реанимацию не забирали. Но каждый раз будто кто-то помогает", — говорит Елена Золотухина, мама Саши.

Помощь может оказать и каждый неравнодушный человек — подарите Саше шанс на жизнь.