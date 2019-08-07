Трагедия в Долгопрудном: водителю сбившего людей автобуса стало плохо за рулем
В Подмосковье расследуют причины и обстоятельства смертельной аварии. В Долгопрудном рейсовый автобус выехал на тротуар и сбил пешеходов. Две женщины погибли на месте, еще одна попала в больницу. Госпитализирован и сам водитель. По предварительным данным, ему стало плохо за рулем.
На месте происшествия на Лихачевском шоссе продолжают работать сотрудники полиции, МЧС и следователи. Место аварии оцеплено. Временно остановка маршрутки №368 перенесена почти на 100 метров вперед.
Трагедия произошла в 10 утра. Автобус двигался в сторону станции метро "Ховрино". По словам пассажиров, скорость была небольшой. Затем маршрутка начала биться колесами о бордюр и выехала на тротуар.
"Потом он перескочил на тротуар и также прямо ехал по тротуару, пока не сбил этих женщин. Мы начали кричать — на остановке стояли люди, мы боялись, что он в них въедет. И вот так мы тихо ехали, пока нас не остановил забор", — рассказывает одна из пассажирок автобуса.
Автобус зацепил несколько человек, проехал мимо остановки и врезался в ограждение. Две пожилые женщины погибли. Людям, чтобы выбраться наружу пришлось разбивать стекла. Одну пострадавшую доставили в больницу. Медицинская помощь потребовалась и самому водителю.
"Он сначала сидел, а потом начал валиться направо. Женщина, которая его вытаскивала, пыталась оттащить, чтобы нажать на тормоз, говорит, что его трясло, ему было плохо. Как приступ эпилепсии", — сообщила свидетельница аварии.
Автобус принадлежал компании "Домтрансавто" — это официальный перевозчик, работающий по договору с правительством Московской области. Автобус 2019 года выпуска был исправным. Водитель прошел предрейсовый контроль. Перед этим у него были выходные.
"Будем ждать информации от медиков и от органов следствия. Наша компания сейчас занимается взаимодействием с сотрудниками, мы вовлечены полностью в этот процесс, в том числе руководство", — пояснил Валерий Старшинов, управляющий директор "Домтрансавто".
Свою проверку начали в Следственном комитете.
"В настоящее время на место происшествия выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Организовано проведение доследственной проверки. Следователем с участием специалистов будет проведен осмотр автобуса, запрошена информация о водителе", — сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области.
Компания-перевозчик уже заявила о том, что выплатит семьям погибших по 2 миллиона рублей. Пострадавшие получат по 1 миллиону.
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