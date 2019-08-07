РФС оштрафовал "Спартак" по итогам матча с "Динамо"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал столичный "Спартак" на 210 тысяч рублей. Такое наказание вынесено красно-белым за нарушения во время матча четвертого тура чемпионата России с московским "Динамо".

"Были оскорбительные и несогласованные баннеры – за них штраф 100 тысяч рублей, за использование пиротехники – 80 тысяч рублей, за скандирование – 30 тысяч", – цитирует главу КДК Артура Григорьянца РИА Новости.

Напомним, что встреча между московскими "Спартаком" и "Динамо" завершилась вничью со счетом 0:0.