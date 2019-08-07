В Нигерии две смертницы осуществили взрывы в толпе: есть погибшие

В нигерийском городе Мафа две террористки-смертницы осуществили взрывы. В результате происшествия погибли три человека, восемь получили ранения.

Смертницы произвели взрывы в толпе — они находились в группе женщин, которые совершали покупки на рынке. Силовики отмечают, что скорее всего за случившимся стоит радикальная группировка "Боко харам". Она часто использует женщин и подростков, чтобы осуществлять теракты в населенных пунктах. Зачастую это мечети, рынки и транспортные узлы, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Магриб Араб Пресс.

Город, в котором произошел инцидент, находится на расстоянии около пятидесяти километров от города Майдугури. Десять лет назад "Боко харам" начала там вооруженную борьбу против властей.

Ранее сообщалось об атаке боевиков радикальной исламистской группировки в Нигерии. Там были убиты более шестидесяти человек. Атака произошла во время похоронной церемонии.