Рубен Агилар стал одноклубником Александра Головина в "Монако"

Французский защитник "Монпелье" Рубен Агилар продолжит карьеру в "Монако", где играет россиянин Александр Головина. 26-летний игрок обороны подписал соглашение с монегасками, рассчитанный на пять лет – до 2023 года.

Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "паладины" выручили на продаже футболистка порядка восьми миллионов евро.

🆕 L’AS Monaco 🇲🇨 est heureux d’annoncer la signature de Ruben Aguilar en provenance de Montpellier. L’arrière latéral s’engage pour 5⃣ saisons 👍



📄➡ https://t.co/KQmfp7se06 pic.twitter.com/3viG5NYlDr — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 6 августа 2019 г.

Агилар в минувшем сезоне в составе "Монпелье" принял участие в 30 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал пять результативных передач. Всего на его счету 140 матчей во французских лиге 1 и лиге 2.