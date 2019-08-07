Ставка на туризм: Алтай соединит с Казахстаном новая трасса
Новая федеральная трасса соединит Республику Алтай с Казахстаном. Идею ее строительства предложили власти региона и уже поддержал министр экономики Максим Орешкин. Именно он, по решению премьер-министра, сейчас курирует развитие Алтая. По словам Орешкина, приоритетом будет привлечение туристов.
Знакомство с Алтаем начинается в столице республики — Горно-Алтайске. Местный аэропорт работает восьмой год, и с каждым сезоном по воздуху в горы добираются все больше туристов.
"Большой идет туристический поток. И с каждым годом интерес к Алтаю становится все больше", — отмечает представитель авиакомпании Елена Бондарева.
В регион едут тратить деньги, вот только уровень жизни местных жителей не высок. Республика Алтай в числе аутсайдеров списков благосостояния. В марте 2019 года регионам с непростой экономической ситуацией – выделили кураторов, которые должны помочь с развитием территорий. Искать золотую жилу Алтая будет Максим Орешкин – министр экономического развития страны.
"Вся история с кураторством задумана для того, чтобы в регионах, где не самый высокий уровень развития, но большой потенциал, этот потенциал реализовать", — поясняет российский министр экономического развития Максим Орешкин.
Туризм — один из главных приоритетов развития региона. Почти тысяча турбаз и отелей, но летом найти свободные места сложно. Турпоток растет, растут и требования к сервису. Все базы отдыха и отели сейчас в процессе сертификации. До 2021 года они должны получить звезды!
"Мы в первую очередь говорим о качественном развитии туризма. Понятно, что развитие труизма не должно вредить экологии и тем людям, которые живут здесь", — отмечает министр Орешкин.
Регион ждет масштабного развития транспортной инфраструктуры. Местный аэропорт получит международный терминал. Пока здесь только внутренние рейсы. А надежда на возрождение малой авиации уже появилась.
[Одновременно в региональном винтовом самолете могут лететь 16 человек. Весь путь из Горно-Алтайска в Кош-Агач занимает всего час, этот же путь на машине – 5 часов.
Взлетно-посадочная полоса не использовалась больше 20 лет. Аэродром Кош-Агач начнет принимать рейсы сразу после реконструкции. Сейчас здесь нет никакой инфраструктуры – обсуждают сроки и источники финансирования. Но уже понятно, что это направление будет пользоваться спросом.
"Не ехать по всей территории республики на автомобиле, а перелететь на другой край республики, и больше времени потратить на отдых", — говорит Михаил Орешкин.
Внимание куратора и к бывшей особой экономической зоне – "Жемчужина Алтая". Проект не оправдал ожиданий. Впрочем, отказываться от него пока не планируют.
– Куда лучше инвестировать? Сделать Горно-Алтайск-Сити, сделать лагерь федерального масштаба или продолжить эту историю туристическую, пустить резидентов сюда?
– Надо подумать!
В рейтинге доступности электроэнергии за прошлый год Республика Алтай занимала почти последнее место. Регион долго не имел собственной генерации энергии, а сейчас активно развивает зеленые технологии.
Строительство и запуск новых солнечных электростанций на Алтае — вопрос важный на будущее. Здесь 300 солнечных дней в году, а потому направление максимально перспективное.
– Здесь очень хорошие показатели, которые позволяют строить электростанции без ограничений в любом районе.
Создавать новые рабочие места регион сможет не только за счет туризма, но и сельского хозяйства. Продукты, которые выпускают здесь, пользуются спросом. Но нужно увеличить объемы и выйти в легальную зону работы.
"Чтобы переход в легальную часть работы не сопровождался снижением доходов, а сопровождался движением вперед", — ставит цеди Максим Орешкин.
В правительстве страны сейчас создают стратегию развития туризма во всех регионах страны. Одна из задач министерства экономического развития – сделать Республику Алтай пилотным регионом по всем программам господдержки.
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