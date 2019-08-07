Новости Экономика

Все видео этой рубрики
7 августа 201917:23 Кирилл Воробьев

Ставка на туризм: Алтай соединит с Казахстаном новая трасса

Ставка на туризм: Алтай соединит с Казахстаном новая трасса

Новая федеральная трасса соединит Республику Алтай с Казахстаном. Идею ее строительства предложили власти региона и уже поддержал министр экономики Максим Орешкин. Именно он, по решению премьер-министра, сейчас курирует развитие Алтая. По словам Орешкина, приоритетом будет привлечение туристов.

Знакомство с Алтаем начинается в столице республики — Горно-Алтайске. Местный аэропорт работает восьмой год, и с каждым сезоном по воздуху в горы добираются все больше туристов.

"Большой идет туристический поток. И с каждым годом интерес к Алтаю становится все больше", — отмечает представитель авиакомпании Елена Бондарева.

В регион едут тратить деньги, вот только уровень жизни местных жителей не высок. Республика Алтай в числе аутсайдеров списков благосостояния. В марте 2019 года регионам с непростой экономической ситуацией – выделили кураторов, которые должны помочь с развитием территорий. Искать золотую жилу Алтая будет Максим Орешкин – министр экономического развития страны.

"Вся история с кураторством задумана для того, чтобы в регионах, где не самый высокий уровень развития, но большой потенциал, этот потенциал реализовать", — поясняет российский министр экономического развития Максим Орешкин.

Туризм — один из главных приоритетов развития региона. Почти тысяча турбаз и отелей, но летом найти свободные места сложно. Турпоток растет, растут и требования к сервису. Все базы отдыха и отели сейчас в процессе сертификации. До 2021 года они должны получить звезды!

"Мы в первую очередь говорим о качественном развитии туризма. Понятно, что развитие труизма не должно вредить экологии и тем людям, которые живут здесь", — отмечает министр Орешкин.

Регион ждет масштабного развития транспортной инфраструктуры. Местный аэропорт получит международный терминал. Пока здесь только внутренние рейсы. А надежда на возрождение малой авиации уже появилась.

[Одновременно в региональном винтовом самолете могут лететь 16 человек. Весь путь из Горно-Алтайска в Кош-Агач занимает всего час, этот же путь на машине – 5 часов.

Взлетно-посадочная полоса не использовалась больше 20 лет. Аэродром Кош-Агач начнет принимать рейсы сразу после реконструкции. Сейчас здесь нет никакой инфраструктуры – обсуждают сроки и источники финансирования. Но уже понятно, что это направление будет пользоваться спросом.

"Не ехать по всей территории республики на автомобиле, а перелететь на другой край республики, и больше времени потратить на отдых", — говорит Михаил Орешкин.

Внимание куратора и к бывшей особой экономической зоне – "Жемчужина Алтая". Проект не оправдал ожиданий. Впрочем, отказываться от него пока не планируют.

– Куда лучше инвестировать? Сделать Горно-Алтайск-Сити, сделать лагерь федерального масштаба или продолжить эту историю туристическую, пустить резидентов сюда?

– Надо подумать!

В рейтинге доступности электроэнергии за прошлый год Республика Алтай занимала почти последнее место. Регион долго не имел собственной генерации энергии, а сейчас активно развивает зеленые технологии.

Строительство и запуск новых солнечных электростанций на Алтае — вопрос важный на будущее. Здесь 300 солнечных дней в году, а потому направление максимально перспективное.

– Здесь очень хорошие показатели, которые позволяют строить электростанции без ограничений в любом районе.

Создавать новые рабочие места регион сможет не только за счет туризма, но и сельского хозяйства. Продукты, которые выпускают здесь, пользуются спросом. Но нужно увеличить объемы и выйти в легальную зону работы.

"Чтобы переход в легальную часть работы не сопровождался снижением доходов, а сопровождался движением вперед", — ставит цеди Максим Орешкин.

В правительстве страны сейчас создают стратегию развития туризма во всех регионах страны. Одна из задач министерства экономического развития – сделать Республику Алтай пилотным регионом по всем программам господдержки.

Сейчас

17:34

В Киргизии началась операция по задержанию Атамбаева

17:06

Синяя ветка столичного метро остановлена из-за падения пассажира

16:03

Экс-замминистра культуры Пирумов вышел по УДО

15:40

Скотленд-Ярд не смог доказать причастность Кремля к отравлению в Солсбери

14:38

У горящего битумохранилища в Дзержинском обрушилась крыша

14:27

Посольство США в Москве подтвердило отставку Хантсмана

12:58

Путин: необходимо исключить обстрел Украиной мирного населения Донбасса

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Погодный коллапс в Москву несет вихрь с периферии британского циклона

Погодный коллапс в Москву несет вихрь с периферии британского циклона

21 минута назад
Трагедия в Долгопрудном: водителю сбившего людей автобуса стало плохо за рулем

Трагедия в Долгопрудном: водителю сбившего людей автобуса стало плохо за рулем

1 час назад
Путин - Зеленскому: прежде всего надо прекратить обстрелы мирного населения Донбасса

Путин - Зеленскому: прежде всего надо прекратить обстрелы мирного населения Донбасса

4 часа назад
Скотленд-Ярд не смог доказать причастность Кремля к отравлению в Солсбери

Скотленд-Ярд не смог доказать причастность Кремля к отравлению в Солсбери

1 час назад
Квентин Тарантино: мы старались снимать максимально реалистично

Квентин Тарантино: мы старались снимать максимально реалистично

1 час назад
Сколько Украина задолжала странам СНГ

Сколько Украина задолжала странам СНГ

9 часов назад
Минобороны опубликовало кадры первого полета беспилотника "Охотник"

Минобороны опубликовало кадры первого полета беспилотника "Охотник"

4 часа назад
Сын звезды "Бумера" Максима Коновалова впал в кому и чудом выжил после прививки

Сын звезды "Бумера" Максима Коновалова впал в кому и чудом выжил после прививки

2 часа назад
В Нигерии две смертницы взорвались в толпе

В Нигерии две смертницы взорвались в толпе

1 час назад
Супруги Белых разводятся, но остаются друзьями

Супруги Белых разводятся, но остаются друзьями

47 минут назад
Спустя 17 лет в дом Круга привели предполагаемого убийцу шансонье

Спустя 17 лет в дом Круга привели предполагаемого убийцу шансонье

5 часов назад
Потерявший семью в авиакатастрофе Виталий Калоев впервые показал подросших сына и дочь

Потерявший семью в авиакатастрофе Виталий Калоев впервые показал подросших сына и дочь

5 часов назад
Левински спродюсирует сериал о Клинтоне

Левински спродюсирует сериал о Клинтоне

1 час назад
Нужна помощь: Захара Аксенова спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Захара Аксенова спасет дорогое лекарство

05.08.2019 08:50
В Крыму продали любимую дачу Брежнева за миллиард рублей

В Крыму продали любимую дачу Брежнева за миллиард рублей

8 минут назад
Сварщики и металлурги. Названы самые вредные профессии

Сварщики и металлурги. Названы самые вредные профессии

32 минуты назад
Неожиданный Геракл: в Новой Зеландии найдены останки вымершего попугая-гиганта

Неожиданный Геракл: в Новой Зеландии найдены останки вымершего попугая-гиганта

1 час назад
Запад в панике: российский авторынок, падая, вызовет глобальное обрушение

Запад в панике: российский авторынок, падая, вызовет глобальное обрушение

1 час назад
Экс-замминистра культуры Пирумов вышел по УДО

Экс-замминистра культуры Пирумов вышел по УДО

1 час назад
Деревня, где уже 10 лет рождаются лишь девочки, объявила награду за мальчика

Деревня, где уже 10 лет рождаются лишь девочки, объявила награду за мальчика

2 часа назад
Стало известно, за что Киркоров задолжал Управделами президента РФ

Стало известно, за что Киркоров задолжал Управделами президента РФ

2 часа назад
Не такие уж мирные: новая находка изменила представления о цивилизации майя

Не такие уж мирные: новая находка изменила представления о цивилизации майя

2 часа назад
Московские камеры начали штрафовать за отсутствие ОСАГО

Московские камеры начали штрафовать за отсутствие ОСАГО

2 часа назад
Посольство США в Москве подтвердило отставку Хантсмана

Посольство США в Москве подтвердило отставку Хантсмана

2 часа назад
Женщина и двое ее детей погибли в ДТП в Саратовской области

Женщина и двое ее детей погибли в ДТП в Саратовской области

3 часа назад
Испанец сбросил со скалы холодильник, вытащил его и получил штраф 45 тысяч евро

Испанец сбросил со скалы холодильник, вытащил его и получил штраф 45 тысяч евро

3 часа назад
Xiaomi выпустит смартфон со 108-мегапиксельной камерой

Xiaomi выпустит смартфон со 108-мегапиксельной камерой

3 часа назад
Влюбленная пара во время поцелуя упала с моста и разбилась насмерть

Влюбленная пара во время поцелуя упала с моста и разбилась насмерть

3 часа назад
На Марсе обнаружен след удара астероида, породившего мегацунами

На Марсе обнаружен след удара астероида, породившего мегацунами

4 часа назад
Названы самые популярные профессии у московских подростков

Названы самые популярные профессии у московских подростков

4 часа назад
В Твери в одночасье увольняют всех водителей трамваев

В Твери в одночасье увольняют всех водителей трамваев

4 часа назад
Названа марка смартфонов с самым быстрым мобильным интернетом

Названа марка смартфонов с самым быстрым мобильным интернетом

4 часа назад
Квест привел в тюрьму: студентку осудили на 11 лет за наркотики

Квест привел в тюрьму: студентку осудили на 11 лет за наркотики

4 часа назад
Участковый из Уфы погиб во время прямого эфира в Instagram

Участковый из Уфы погиб во время прямого эфира в Instagram

4 часа назад
Здание администрации Иркутска обложили мешками с мусором

Здание администрации Иркутска обложили мешками с мусором

5 часов назад
Бельгиец "выручил" должника, купив у него подлинного Рембрандта за 500 евро

Бельгиец "выручил" должника, купив у него подлинного Рембрандта за 500 евро

5 часов назад
Теракт в Кабуле: 18 погибших, более 100 раненых

Теракт в Кабуле: 18 погибших, более 100 раненых

5 часов назад
В Россию едет новый Hyundai Sonata: что будет под капотом?

В Россию едет новый Hyundai Sonata: что будет под капотом?

5 часов назад
Нурмагомедов: могу потерять все, если проиграю Порье

Нурмагомедов: могу потерять все, если проиграю Порье

6 часов назад
Саперы начали чистить "разбомбленную" Каменку

Саперы начали чистить "разбомбленную" Каменку

6 часов назад
Twitter: мы могли незаконно делиться данными пользователей

Twitter: мы могли незаконно делиться данными пользователей

6 часов назад
Джип в Анталье упал с 20-метровой высоты: один турист погиб, 10 пострадали

Джип в Анталье упал с 20-метровой высоты: один турист погиб, 10 пострадали

6 часов назад
Geely Atlas получил медиасистему Яндекс.Авто с навигатором и "Алисой"

Geely Atlas получил медиасистему Яндекс.Авто с навигатором и "Алисой"

6 часов назад
Остроумова: Гафт в больнице, все хлопочут, я рядом

Остроумова: Гафт в больнице, все хлопочут, я рядом

6 часов назад
Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском

Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском

6 часов назад
Во дворе жилого дома в Магнитогорске взорвали машину

Во дворе жилого дома в Магнитогорске взорвали машину

6 часов назад
Вести.net: cотовые телефоны можно прослушивать с помощью "железки" за $7

Вести.net: cотовые телефоны можно прослушивать с помощью "железки" за $7

7 часов назад
С крышей над головой: россияне больше не смогут взять микрокредит под залог жилья

С крышей над головой: россияне больше не смогут взять микрокредит под залог жилья

7 часов назад