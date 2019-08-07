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7 августа 201918:36

Банда мошенников, подделывающих документы, раскрыта в Петербурге

ГТРК "Санкт-Петербург"

Банда мошенников, подделывающих документы, раскрыта в Петербурге. Преступники предлагали оформить практически любые необходимые для клиентов удостоверения. Здесь можно было заказать и новую миграционную карту, и паспорт, и даже трудовой договор. За вид на жительство необходимо было выложить двадцать тысяч рублей. Российское гражданство стоило десять тысяч.

Фабрика подделок попала в поле зрения правоохранительных органов еще в июне, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург". Сотрудникам МВД и их коллегам из УФСБ удалось найти типографию, где изготавливали документы. На месте были обнаружены печати и клише разных организаций. Деятельность фирмы пользовалась большой популярностью, причем основными заказчиками выступали юридические лица — по пятьдесят заявок ежедневно.

Организаторы бизнеса задержаны. Его глава находится под стражей. За подделку документов мошенники понесут уголовную ответственность. Наказание по статье УК — ограничение свободы до трех лет.

Текст: ГТРК "Санкт-Петербург"

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