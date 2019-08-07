Матч Лиги чемпионов "Краснодар" – "Порту" обслужит бригада судей из Германии

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов российский футбольный клуб "Краснодар" на своем поле сыграет португальским "Порту". Обслужит встречу бригада судей из Германии во главе с Тобиасом Штилером.

Помогать 38-летнему арбитру будут ассистенты Кристиан Гиттельманн и Рафаэль Фольтин. Резервный судья – Кристиан Дингерт. Судейский наблюдатель УЕФА – Карен Налбандян (Армения). Делегат УЕФА – Лукас Сиотропос (Греция).

Стоит отметить, что для Штилера это будет уже вторая игра с участием "быков". В сезоне-2017/2018 Тобиас судил матч "Краснодара" с "Црвеной Звездой" (1:2), который прошел в Белграде.

Напомним, матч "Краснодар" – "Порту" состоится в среду, 7 августа, начнется в 20:00 по московскому времени и пройдет при аншлаге, так как на игру проданы все 35 тысяч билетов. Ответная игра состоится 13 августа.