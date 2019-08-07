Маленькая девочка получила несколько переломов на батуте в Костроме

Юная жительница Костромы получила несколько переломов во время посещения батутного центра, СКР возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Неудачные действия инструктора сняла камера наблюдения.

Инцидент произошел еще 30 мая в комплексе "Полетайка", но судебную перспективу получил только сейчас. На кадрах видно, как игравший с детьми молодой человек перепрыгивает с одного батут на другой, и в этот момент на него выходит трехлетняя девочка. Малышка совершила переворот в воздухе и неудачно приземлилась на левый бок. Врачи диагностировали у нее закрытые переломы верхней трети левых большеберцовой и малоберцовой костей.

Как оказалось, для молодого человека это был первый рабочий день в качестве инструктора, по версии следователей, стажер не был знаком с правилами поведения и не изучил технику безопасности. Кто будет отвечать за причиненные ребенку травмы, не уточняется.