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7 августа 201917:33

Рубль устремился вниз вслед за нефтью

Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Рубль после утреннего роста ушел в минус к доллару и евро на фоне ускорения падения цен на нефть и обновления ею минимумов с января.

На это указывают данные торгов Московской биржи

Отечественная валюта подешевела по отношению к доллару на 12 копеек и составила в середине дня 65,39 рублей. Что касается евро, то по отношению к нему рубль стал "легче" на 28 копеек, составив 73,39 рубля.

На курс валюты влияет снижение стоимости нефти. Так, баррель сорта Brent подешевел на 3% и составил 57,14 долларов.

Одним из факторов этого стала набирающая силу торговая война между США и Китаем. 1 августа Вашингтон объявил о повышении с сентября на 10% пошлин на китайские товары на сумму 300 миллиардов долларов. После этого Центрбанк Китая опустил в стране курс доллара до минимального значения. В ответ США включили КНР в список государств, манипулирующих валютой, и заявили, что будут работать с МВФ для устранения "несправедливого преимущества", полученного Пекином.

Кроме того, давление на рынок оказывает информация американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company об увеличении в мире буровых установок для добычи нефти и газа. Их количество увеличилось на 17 единиц и составило 2238 установок.

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