Хоккеисты СКА забросили четыре безответных шайбы в ворота "Локомотива"

В матче товарищеского предсезонного турнира петербургский СКА на льду арены "Шайба" в Сочи обыграл ярославский "Локомотив". Хоккеисты команды из Санкт-Петербурга забросили в ворота ярославцев четыре безответных шайбы – 4:0.

У победителей встречи голами отметились Евгений Кетов (8-я минута), Владимир Ткачев (26), Александр Барабанов (28) и Максим Карпов (32).

В следующем матче СКА в четверг, 8 августа сыграет с "Авангардом", а для железнодорожников матч с петербуржцами был заключительным в Сочи.