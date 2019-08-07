В Тюмени участницу ВОВ похоронили в пакете: следователи начали проверку
5 августа в одной из социальных сетей появилась информация о том, что участницу Великой Отечественной войны похоронили ненадлежащим образом в полиэтиленовом пакете. Автор публикации сообщил, что до того, как ветеран была погребена, ее тело около недели пролежало в морге. По словам пользователя, труп пенсионерки поместили в пакет немытым и неодетым.
Многих комментаторов поста возмутило отношение к участнице Великой Отечественной войны. На снимках видно, что тело лежит в гробу, но при этом оно завернуто в темный полиэтиленовый мешок. Как стало известно, пенсионерка — 91-летняя жительница тюменского пансионата Анна Бусыгина. По словам других жителей учреждения, с умершей не дали даже попрощаться. Издание 72.RU приводит комментарий знакомого участницы ВОВ, который сообщил, что нормальные похороны не были организованы, а тело немытым и неодетым поместили в "какой-то черный мешок" и похоронили в МКУ "Некрополь".
Пенсионерка прожила в тюменском пансионате ветеранов войны и труда несколько лет. В департаменте социального развития рассказали, что женщина была одинокой, именно по этой причине и возникли проблемы с захоронением. Также там отметили, что пенсионерка не успела самостоятельно позаботиться о своем погребении. Организацией похорон занимались специализированные службы. В ведомстве подчеркнули, что доступ в морг сторонним лицам запрещен, а все процедуры с телом относятся к дополнительным услугам и их проводят специалисты, а Анна Бусыгина была похоронена в гробу.
Впоследствии в департаменте пояснили, что в Тюменской области ветеранам войны, которые не имеют родственников, бесплатно устанавливаются памятники за счет средств благотворительного счета "Благодарение победителям". В соответствии с этим по истечении определенного времени участнице ВОВ также установят памятник.
Произошедшим заинтересовался заместитель губернатора Тюменской области. Он попросил провести служебное расследование. Кроме того, доследственная проверка по факту случившегося организована Следственным комитетом по Тюменской области. В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что сотрудники проверят информацию, распространившуюся в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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