Первые раненые: появилось видео операции по задержанию экс-президента Атамбаева

В Киргизии милиция проводит спецоперацию по задержанию экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Уже появились первые раненые.

Как сообщили в штабе бывшего главы государства, сторонники Атамбаева пытаются помешать сотрудникам правоохранительных органов проникнуть на территорию его дома.



27 июня парламент Киргизии лишил экс-президента неприкосновенности, и теперь он может быть привлечен к уголовной ответственности.

Атамбаева подозревают в коррупции, узурпации власти и незаконной трансформации земель.

Сам он называет обвинения в свой адрес "чушью" и считает, что идет его политическое преследование со стороны нынешнего руководства республики.

Ранее экс-президент Киргизии говорил, что у него имеется наградное оружие и в случае попытки силового захвата он окажет вооруженное сопротивление.

Судя по кадрам видео от дома Атамбаева, в результате столкновения его сторонников с милицией уже есть пострадавшие. СМИ сообщают о десяти раненых.

По последним данным, спецназ ворвался в дом экс-президента республики.