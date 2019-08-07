Первые раненые: появилось видео операции по задержанию экс-президента Атамбаева
В Киргизии милиция проводит спецоперацию по задержанию экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Уже появились первые раненые.
Как сообщили в штабе бывшего главы государства, сторонники Атамбаева пытаются помешать сотрудникам правоохранительных органов проникнуть на территорию его дома.
27 июня парламент Киргизии лишил экс-президента неприкосновенности, и теперь он может быть привлечен к уголовной ответственности.
Атамбаева подозревают в коррупции, узурпации власти и незаконной трансформации земель.
Сам он называет обвинения в свой адрес "чушью" и считает, что идет его политическое преследование со стороны нынешнего руководства республики.
Ранее экс-президент Киргизии говорил, что у него имеется наградное оружие и в случае попытки силового захвата он окажет вооруженное сопротивление.
Судя по кадрам видео от дома Атамбаева, в результате столкновения его сторонников с милицией уже есть пострадавшие. СМИ сообщают о десяти раненых.
По последним данным, спецназ ворвался в дом экс-президента республики.
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