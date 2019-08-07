Силовики вывезли экс-президента Атамбаева в неизвестном направлении

Силовики ворвались в резиденцию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и вывезли его в неизвестном направлении, передает "Россия 24".

Ранее сообщалось, что днем 7 августа милиция штурмовала дом экс-главы государства, которого лишили неприкосновенности из-за подозрений в коррупции.

Резиденцию Атамбаева пытались защитить его сторонники.



Во время спецоперации была слышна стрельба. По сведениям СМИ, милиция стреляла резиновыми пулями.

Судя по видеокадрам, над резиденцией кружил вертолет.



Сообщается как минимуму о десяти раненых, в том числе был ранен в ногу журналист киргизского информагентства.

Алмазбек Атамбаев руководил Киргизией с 2011-го по 2017 год и стал единственным всенародно избранным президентом республики, который добровольно передал власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

Поводом для его задержания стало то, что он трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, передает РИА Новости.

Экс-глава республики сказал, что повестки "даже в руки их брать не будет". Кроме того, подозрения по другим делам в свой адрес он отвергает и заявляет, что его преследуют по политическим мотивам.