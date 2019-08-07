Новые "письма счастья": наличие ОСАГО стали проверять видеокамеры
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер. В российской столице от двух до четырех миллионов машин используются без обязательной страховки. Это данные Российского союза автостраховщиков. Специальное оборудование только тестируют. Поэтому пока водителям, у которых полиса нет или он оформлен не корректно, будут приходить только рекомендательные письма и предупреждения.
Принцип работы – сканирование номеров через камеры – старый. Письма счастья – новые. Теперь и за отсутствие действующей страховки. Пока они будут приходить только московским автомобилистам. Столичный регион стал первым пилотным субъектом, где тестируется система автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер. Вместо штрафов пока будут рассылаться уведомления.
"И мы, и ГИБДД, и правительство Москвы считаем, что надо дать несколько месяцев тем людям, кто не купил полис, протестировать еще систему, чтобы те, кто неправильно заполнил, не был наказан, все это определило продолжительность работы", — пояснил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.
Инициатива введения такой системы сканирования возникла больше двух лет назад. Но к пилотной стадии пришли только летом 2019 года. Главная сложность была в отсутствии единой системы работы с данными. Камеры устанавливает ЦОДД, ГИБДД выписывает штрафы и собирает информацию о транспортных средствах, а информацией о всех застрахованных автомобилистах владеет Союз автостраховщиков.
"Трудности заключались в том, что в нашей системе одни данные, в их системе другие данные хранятся. В силу закона об ОСАГО можно было страховаться даже если номерного знака нет. Поэтому в нашей базе нет всех номеров. Поэтому необходимость была в создании общей системы, которая добавляла бы отсутствующие реквизиты. Техническая сверка", — отмечает исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.
За несколько месяцев работы в тестовом режиме система обнаружила почти 700 тысяч машин без ОСАГО. Среди автолюбителей уже сложилось мнение — мера может в разы дисциплинировать тех водителей, которые привыкли экономить на страховке, подвергая угрозе жизни других участников движения.
"В дальнейшем, если будет постоянно получать такие письма счастья тот, кто избегает страхования, вероятнее всего, он застрахуется, — предполагает председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. — Ведь страховка — это не только про автомобиль, но и про человеческую жизнь".
Новая система распознавания наличия полисов поможет вычислять и поддельные страховые документы. Рекомендации, а впоследствии штрафы получат те, кто заключил договор о страховании в интернете у лжестраховщиков сами того не зная. После запуска пилотного проекта система заработает в Северной столице и Казани.
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