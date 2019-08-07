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7 августа 201918:56 Наталья Гончарова

"Это всего лишь игра": отец связал дочь скотчем ради забавы и снял это на видео

"Это всего лишь игра": отец связал дочь скотчем ради забавы и снял это на видео

В Петербурге полиция проверяет видеоролик, где отец усмиряет малолетнюю дочь, связав скотчем ей руки и ноги. Выложил ролик в сеть родитель, как ни странно, сам, а получив в ответ массу негативных комментариев от пользователей, пояснил, что это была всего лишь игра, да и связал он ребенка всего-то на пятнадцать минут.

Этот ролик шокировал пользователей соцсетей. На нем видно, как житель Санкт- Петербурга Максим Зайцев заматывает своей дочери скотчем руки, ноги и рот. Девочка пытается вырваться, однако ее не пускают. А за кадром звучат язвительные комментарии:

— Тебе так больно, если поднимаю?  

— Пусти! Пусти!

Самое циничное в этой истории то, что таким якобы методом воспитания отец поделился сам, на своей страничке в соцсети. Потом, правда, он поспешил заверить, что это были всего лишь игры.

Мы обратились к Максиму с предложением рассказать свою точку зрения. От видеокомментариев он отказался, но заявил, что его ребенок растет в атмосфере абсолютной любви. И закрыл свою страничку от других пользователей.

"Я абсолютно не ожидал, что видео вызовет такой резонанс, так как выложено оно было для наших друзей, которые адекватно все понимают. Сейчас моя жена находится на восьмом месяце беременности. Теперь мы каждый день подвергаемся травле со стороны людей, которые каждый день звонят, пишут разные гадости, и это уже негативно сказывается на ее здоровье. С ребенком мы действительно играли, у нас абсолютно счастливый ребенок, который растет во взаимной любви и в принципе не знает, что такое наказание и физическое насилие". 

Затем Максим записал еще один ролик, в котором его дочка якобы подтверждает эти слова:

— Объясни этим, блин, болванам, которым лишь бы поболтать, что это было за видео.

— Просто мама сказала, что у нас много скотча, поэтому мы им заматывались.

— Да причем тут скотч... Я тебя связывал или нет?

— Связал, но это была же шутка.

Только вот психологи уверены, что это видео могло быть записано после того, как на девочку оказали колоссальное психологическое давление.

"Конечно, здесь отец пытается оказать влияние на ребенка, чтобы доказать, что ничего не было страшного. Вести себя с ребенком так, тем более с дочерью — недопустимо, да еще и выкладывать это куда-то в интернет. Я думаю, что у отца что-то не так психологически, что у него обострена потребность показать свою власть над дочерью.", — прокомментировал психолог, специалист по когнитивным искажения Александр Невеев.

Юристы, специализирующиеся на семейных делах, уверены — едва ли горе-родителю удастся избежать наказания за такие "методы воспитания".

"Данный инцидент должен стать звоночком для органов опеки: поставить на контроль эту семью и посмотреть, насколько регулярными являются такие методы воспитания. Если регулярно, нужно ставить вопрос о лишении родительских прав", — прокомментировал ситуацию юрист Дмитрий Лесняк.

Насколько правомерны были действия Максима Зайцева, сейчас выясняет полиция Санкт-Петербурга. Она уже начала проверку по этому факту.

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