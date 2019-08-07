Гонки на "Танюшах": российские военные лидируют в "Танковом биатлоне"
В Индии российские разведчики вошли в тройку лидеров после первого этапа конкурса "Армейских игр". Участники выполняли задания ночью, преодолев по пустыне 12 километров. Напомню, что игры сейчас проходят на военных полигонах 10 государств, и Россия в их числе.
Красные, синие, зеленые, желтые. Такими эти боевые машины бывают только на "Танковом биатлоне". Здесь это грозное оружие — спортивный снаряд. У некоторых даже имена есть. Свои Т-72 российский экипаж любовно называет "Танюшами".
Здесь каждый старт как последний бой. Гонка только называется индивидуальной. Экипажи борются за общий результат. На полосу препятствий бойцов провожают всей командой.
Два российских экипажа уже отличись: побили скоростной рекорд, разогнав танк до 78 километров в час. До финала с журналистами не общаются, боятся сглазить. Ближайшие конкуренты — китайцы и белорусы.
Соревнуются и военные полицейские. В центре тактических игр имитируют захват промышленного здания. Внутри сложные препятствия и противник.
32 дисциплины и почти 40 стран участниц. Соревнования проводят практически по всему миру: от Персидского залива и Каспийского моря до степей Монголии и китайских гор. Такого масштаба и представительства вооруженных сил ни одни учения не собирают.
"Из-за разницы в погоде и климате нам, конечно, немного сложнее проходить некоторые конкурсы, но мы все равно благодарны, что нас пригласили. Конкуренция здесь очень высокая", — говорит глава делегации Исламской Республики Иран Раисали Хатами.
"Военная олимпиада" длится две недели и проходит на территории нескольких стран. Снайперы — в Белоруссии, водолазы — в Иране, кавалерия — в Монголии, медики в — Узбекистане, Моряки — в Азербайджане. Пятые армейские игры собрали 5 тысяч лучших военных.
Самый вкусный конкурс — соревнования полевых кухонь. Здесь полтора десятка команд и свои признанные не только военными фавориты. Восточная кухня сразила даже южноафриканских коллег. Подполковник из ЮАР капитулировал перед экзотикой.
"Много очень экзотических блюд попробовал. Российские, например. Или кухня из Казахстана и Узбекистана. Вчера вечером меня пригласили на бешбармак", — делится впечатлениями представитель ЮАР Халом Исаак Табо.
В пятерке самых метких и быстрых танкистов все три российских экипажа. Лидирует наша команда и в конкурсе ремонтных бригад. В соревновании снайперов — лучшие белорусы, монголам нет равных в конном марафоне. Окончательные итоги подведут 17 августа.
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