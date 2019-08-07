Кокорин и Мамаев сыграют в исправительной колонии с "Салютом" из ПФЛ

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, отбывающие наказание в исправительной колонии, проведут матч против команды "Салют", выступающей в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Как сообщает пресс-служба "Салюта" в социальной сети Instagram, матч состоится 10 августа и пройдет в исправительной колонии №4 города Алексеевка Белгородской области.

Напомним, Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл, а также детский тренер Александр Протасовицкий в октябре 2018 года устроили две потасовки в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека.

В мае Пресненский районный суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам исправительной колонии общего режима, а Павла Мамаева и Александра Протасовицкого – к 1 году 5 месяцам исправительной колонии общего режима.